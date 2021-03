Vodafone è uno dei gestori di telefonia che garantisce la possibilità di attivare l’oramai famoso bonus internet. L’agevolazione prevista come incentivo per l’attivazione di una rete di telefonia fissa è disponibile per gli utenti che desiderano sottoscrivere un piano per la Fibra ottica e contestualmente acquistare un tablet.

Le tariffe con Fibra Ottica di Vodafone con il bonus internet prevedono una riduzione del costo sino a 500 euro. L’incentivo sarà a disposizione solo ed esclusivamente degli abbonato che presentano una certificazione ISEE dal valore uguale o inferiore a 20.000 euro.

Vodafone: l’agevolazione con lo sconto di 500 euro su tablet e internet

La strategia di Vodafone con il bonus internet è speculare a quella di altri operatori. Anche il provider inglese divide l’agevolazione in due parti uguali: una prima parte dal valore di 240 euro sarà utile come sconto netto sulla Fibra ottica, gli altri 260 euro invece saranno necessari per l’acquisto del tablet.

Anche per il bonus internet Vodafone mette a disposizione dei suoi abbonati la promozione Unlimited Plus. Con l’agevolazione già inclusa nel prezzo, i clienti pagheranno un costo mensile di 19,90 euro. I consumi prevedono sempre internet illimitato con le velocità classiche della Fibra ottica cui si aggiungono anche le telefonate senza limiti e senza scatto alla risposta.

Molto interessante il capitolo relativo all’ acquisto del tablet. A differenza di altri gestori, Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti lo sconto di 260 per acquistare un qualsiasi dispositivo in vendita. In caso di prezzo di listino maggiore a 260 euro, gli utenti dovranno semplicemente aggiungere una differenza.