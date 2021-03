Tutti i fan di Vis à Vis ricorderanno che si attendeva, tempo fa, la conferma della stagione 5. Si tratta di una serie TV di produzione spagnola che ha avuto un grandissimo successo. Di genere drammatico, thriller e anche commedia, è stata ideata da Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija.

Vis à Vis, cancellata la serie, ma allora lo spin-off?

Successivamente al rinnovo per il quarto ciclo di episodi, la conferma per la stagione 5 non è arrivata. Tuttavia, è stato poi confermato uno spin-off dal nome Vis a Vis El Oasis. Ciò non toglie che i fan sperano ancora di vedere i personaggi delle prime stagioni in una nuova quita e addirittura sesta serie. Tuttavia pensare a una stagione 6 è abbastanza inverosimile, visto il mancato rinnovo per la quinta.

A una rivista spagnola chiamata “Vertele”, Ivan Escobar ha rilasciato un’intervista in cui dichiarava: Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto.

La domanda è quindi la seguente: Vis à Vis – El Oasis, vedrà una seconda stagione?

La risposta è no. Nella stessa intervista sopracitata infatti, Escobar afferma che la serie possiede una sua “circolarità” e ritiene che con la chiusura attuale si chiuda il ciclo narrativo nel migliore dei modi. Ad ogni modo, seguiteci per ulteriori aggiornamenti. Gli autori della serie potrebbero arrivare con nuove storie da raccontare, persino più appassionanti! Alla prossima!