The Umbrella Academy: l'inaspettato ritorno della serie tv su Netflix

Ben 2 anni fa su Netflix giunse The Umbrella Academy. Da quel giorno i suoi fan si innamorarono completamente della serie tv e della sua avvincente trama. Ma di cosa parla? La storia inizia il 1º ottobre 1989, quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono nello stesso istante senza alcun cenno di gravidanza. Sette di questi neonati vengono accolti nella scuola dei supereroi grazie a Reginald Hargreeves. Egli dà loro dei numeri anziché dei nomi: Luther (Numero Uno), Diego (Numero Due), Allison (Numero Tre), Klaus (Numero Quattro), Cinque (Numero Cinque), Ben (Numero Sei) e Vanya (Numero Sette).

The Umbrella Academy si ispira ai celebri fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà. Stando ad alcune voci la serie tv arriverà tra non molto. Nella speranza che il tempo di attesa sia breve, veniamo subito alle anticipazioni in merito alla trama, il cast e data di uscita.