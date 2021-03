Il volantino Carrefour raccoglie al proprio interno offerte veramente da urlo, non tanto per la qualità degli sconti applicati, quanto per essere stati lanciati da un’azienda che principalmente si occupa di beni di prima necessità, e non di elettronica generale.

Il risparmio è possibile raggiungerlo esclusivamente presso i punti vendita fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, è bene sapere che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale. La natura della campagna attuale è di SottoCosto, ciò sta a significare che il quantitativo di scorte è purtroppo decisamente limitato, e come tale comporta la necessità del più rapido acquisto possibile, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon e ricevete offerte speciali, iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

Carrefour: queste sono le offerte del momento

Da Carrefour gli utenti possono raggiungere l’acquisto di un iPhone 11, lo smartphone lanciato nel corso del 2019 ed appena “surclassato” dal nuovo iPhone 12, pagandolo solamente 669 euro, almeno per quanto riguarda la versione da 128GB di memoria interna completamente sbrandizzata.

Il volantino non si ferma qui, per cercare di soddisfare gli utenti alla ricerca di uno smartphone con sistema operativo Android, è possibile affidarsi direttamente a prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7+ o Samsung Galaxy a41, pagandoli comunque meno di 219 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Carrefour in questi giorni, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale potete aprire le pagine che abbiamo elencato per voi nell’articolo, troverete tutte le migliori offerte del periodo.