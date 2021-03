La Festa della Donna è dietro l’angolo. Se sei alla ricerca di qualche idea regalo per stupire la donna della tua vita, quella figura per te fondamentale e d’esempio, sei nel posto giusto! In questo articolo parleremo degli auricolari Outlaw di AQL (Audio Quality Lab), che per quanto economici offrono un’ottima qualità audio e caratteristiche all’avanguardia, oltre ad un design pratico e confortevole.

Festa della Donna, gli auricolari Outlaw di AQL per stupire la donna della tua vita

Gli auricolari Outlaw ti stupiranno per quanto sono piccoli e leggeri. La stessa custodia di ricarica, dal design pulito e minimale, pesa appena qualche grammo e può essere facilmente riposta ovunque, così da non rinunciare mai a qualche ora di musica. Grazie alle sue piccole dimensioni, può facilmente trovare posto in una borsa, in un marsupio, uno zainetto, una pochette o qualcosa di ancora più limitato, come delle tasche. La custodia permette di ricaricare gli auricolari fino a sei volte, per un totale di diciotto ore di riproduzione musicale.

Nonostante il prezzo relativamente economico (59,95 euro), gli auricolari Outlaw presentano caratteristiche all’avanguardia che difficilmente si trovano in questa particolare fascia di prezzo. Anzitutto, grazie alla funzione Dual Master, si ha la possibilità di rispondere ad una chiamata telefonica utilizzando un solo auricolare. Nel caso in cui si dovesse aver bisogno anche dell’altro, una volta estratto dalla custodia, questo si connetterà automaticamente.

Gli auricolari offrono anche la funzione di Autoparing, per un più rapido accoppiamento, che verrà effettuato non appena si estraggono dalla custodia di ricarica. Oltre ciò, gli Outlaw supportano anche i comandi touch. Ciò significa che, con un semplice tocco sulla testina dell’auricolare destro o sinistro, possiamo effettuare determinate operazioni come cambiare brano, mettere in pausa la riproduzione musica, aumentare o ridurre il volume o rispondere ad una chiamata telefonica.

E ancora, la qualità audio è davvero ottima. Puoi goderti ogni singolo basso della tua canzone preferita, che rimbomberà in modo corposo e profondo. E se stai ascoltando qualcosa in streaming non preoccuparti per la qualità dell’audio, in quanto questo dispositivo gode di una funzionalità che ottimizza automaticamente la qualità della musica in streaming!

Gli auricolari garantiscono anche una buona esperienza voice, grazie alla funzione di Clear Voice Microphone, che ottimizza il suono della propria voce in fase di chiamata, per una esperienza pulita e cristallina.

Gli auricolari Outlaw di AQL sono compatibili sia con sistema operativo Android che con iOS, ma possono essere utilizzati anche se accoppiati ad un dispositivo Windows, per gestire video-call di lavoro o per la DAD. Sono disponibili in diverse varianti (tra cui colori molto vivaci come il fucsia e il blu elettrico) al prezzo di 59,95 euro sul sito ufficiale di Audio Quality Lab.