Tutti (o quasi) abbiamo in casa una vecchia foto in bianco e nero di un parente che non abbiamo mai potuto incontrare, proprio perché scomparso ancora prima che nascessimo. Un’immagine statica, un volto senza tempo, con i lineamenti rimasti inalterati e fissati in un istante ormai andato. Bene, ciò che sto per dirti può suonare abbastanza tetro, ma l’intelligenza artificiale può animare quella foto per ridare vita alla persona ritratta. E’ quanto promette di fare Deep Nostalgia, una nuova applicazione che sta spopolando su Android.

Deep Nostalgia è stata sviluppata da MyHeritage, una piattaforma che dedica i suoi servizi alle famiglie che vogliono conservare i loro ricordi per i posteri. L’azienda permette di creare un albero genealogico completo, offre analisi del DNA ed altri servizi di questo genere. Anche Deep Nostalgia si muove in questa direzione, offrendo agli utenti un pratico strumento grazie al quale ridare vita al ritratto di una persona che ormai non c’è più.

Deep Nostalgia applica diverse animazioni facciali tridimensionali su ritratti statici, ma per funzionare in modo adeguato, le foto che si utilizzano come campione devono comunque essere in un buono stato. A tal proposito, la piattaforma stessa offre strumenti con cui ripristinare automaticamente vecchi ritratti e migliorarne la qualità.

Deep Nostalgia, come funziona l’app che anima le foto dei tuoi antenati

Il processo per animare le vecchie foto è semplice, ma un po’ macchinoso. Alcune persone hanno segnalato l’impossibilità di animare le foto direttamente dall’app, ma in tal caso potrai farlo accedendo al sito Web direttamente dal tuo smartphone. I risultati sono identici. Hai a disposizione poche prove gratuite, dopodiché il servizio ti chiederà di pagare per creare altre immagini animate. Dunque assicurati di scegliere con attenzione le immagini che vuoi animare.

Ecco i passaggi da seguire per animare una vecchia foto con Deep Nostalgia: