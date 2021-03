DAZN: ecco tutte le partite tra Serie A e campionati europei fino a domenica

Quando arriva il fine settimana, L’attenzione degli utenti si focalizza soprattutto sulla pay TV. In Italia infatti la cultura del calcio è radicata in maniera molto profonda, con le persone che infatti ogni anno sottoscrivono alcuni abbonamenti a pagamento.

Il mondo DAZN è uno di quelli che al meglio riesce ad ottemperare a quello che per gli utenti rappresenta un vero e proprio credo. Tante partite saranno disponibili in esclusiva anche questo fine settimana, a partire proprio da oggi e fino ad arrivare a domenica. Il prezzo dell’abbonamento è di soli 9,99 € al mese senza alcun vincolo. Potrete infatti disdire in qualsiasi momento voi vogliate. Ricordiamo inoltre che non ci sono contenuti che restano fuori dall’offerta.

DAZN: queste sono tutte le partite che potrete vedere da oggi fino a domenica in esclusiva nazionale