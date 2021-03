Android: solo oggi avete gratis 9 app a pagamento sul Play Store di Google

Non ci sono ormai più limiti per i vari sistemi operativi, sia di origine fissa che di origine mobile. Per quanto riguarda quest’ultimo ambito, a dominare è senza dubbio Android, il simpatico robottino verde che ormai batte la concorrenza in tutto il mondo.

Gli utenti sanno benissimo che per avere a disposizione una piattaforma completa ma soprattutto versatile, bisogna affidarsi proprio all’esperienza Google. Il colosso è stato in grado infatti di mettere appunto un qualcosa di ineccepibile sotto tutti i punti di vista. Coloro che credevano che la stabilità di Android non fosse ai massimi livelli, oggi devono effettivamente e definitivamente ricredersi. Non ci sono più i bug di una volta, soprattutto grazie agli aggiornamenti che arrivano ormai in pianta stabile. Secondo quanto riportato poi anche le opportunità all’interno del Play Store sono cresciute a dismisura, legittimando dunque la posizione di dominio del noto market di casa Google. In questi giorni inoltre è in vigore una promozione che vede diversi contenuti a pagamento disponibili gratis per tutti.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: queste sono le app disponibili solo per oggi gratis invece che a pagamento

La lista in basso evidenzia i migliori contenuti a pagamento gratis che solo per oggi possono essere scaricati da tutti gli utenti Android. Ecco la lista al completo: