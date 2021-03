WhatsApp: ora Esselunga regala un buono da 500 euro, lo strano messaggio

Il periodo, si sa, non è di quelli idilliaci per le persone di tutto il mondo. La profonda crisi dettata dalla pandemia è stato infatti in grado di prendere in mano le briglie della nostra vita, portando spesso anche le persone più esperte a cadere in alcuni tranelli sperando di ottenere un beneficio.

Purtroppo ad essere coinvolta indirettamente in queste situazioni c’è l’applicazione più nota del mondo, ovvero WhatsApp. Attraverso la celebre piattaforma di messaggistica passano diversi messaggi che tentano di truffare gli utenti o semplicemente di portargli informazioni false. In questo caso sembra che il nuovo messaggio in questione parli di un buono Esselunga da 500 € che però non sarebbe per nulla reale. Si tratta infatti di una fake news prontamente smentita anche dalla nota azienda.

WhatsApp: ecco il comunicato ufficiale di Esselunga che smentisce per l’ennesima volta

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.