Fitplan è un’applicazione per il fitness solida e seria, adatta a chiunque desideri un programma di allenamento professionale creato da un team di atleti. Disponibile gratuitamente sia su App Store che su Google Play Store, l’applicazione permette di selezionare il proprio programma preferito, ciascuno realizzato da uno specifico allenatore o allenatrice. Le allenatrici includono Linn Lowes, Hattie Boydle, Sami Clarke, Michelle Lewin, Jen Selter, Melissa Alcantara, Amanda Cerny, Natalie Jill, Amanda Cerny, Brittne Babe ed altre ancora, mentre tra le figure maschili troviamo Jeff Seid, Rob Riches, Brendan Brazier, Cam Speck, Mike O’Hearn e altri.

Allenarsi a casa, l’app Fitplan per tornare in forma con zero attrezzi

Puoi anche trovare un piano adatto al tuo obiettivo: perdere peso, tonificare e rassodare, costruire muscoli ed altro ancora. Ma molto più importante, esistono numerosi programmi dedicati al fitness da casa che non richiedono alcuna attrezzatura, come Booty at Home, Tone and Shred at Home, Bodyweight HITT at home, Fit at Home Challenge, Home Aesthetics, Home Workout, Stay Home Keep Fit, o altre tipologie di allenamento da casa adatte a chi ha dei manubri e qualche altro strumento utile.

Ogni piano specifica quante volte devi allenarti a settimana e la durata degli allenamenti. I video contengono molti suggerimenti per l’allenamento, così da eseguire gli esercizi nel modo giusto. Ecco alcune delle caratteristiche principali offerte da Fitplan: