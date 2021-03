WindTre e Amazon danno vita a una nuova iniziativa che coinvolge gli utenti soliti fare acquisti online tramite la più che nota piattaforma di e-commerce. A questi utenti, proprio negli ultimi giorni, è stata offerta in omaggio una SIM WindTre da attivare per ottenere la tariffa WindTre e-Special 100 lanciata dal gestore per l’occasione. I fortunati hanno tempo fino al mese di luglio 2021 per portare a termine l’attivazione della SIM e usufruire della straordinaria offerta lanciata dal gestore.

WindTre e-Special con 100 GB e SIM in omaggio per gli utenti Amazon!

I requisiti necessari per ricevere in omaggio la SIM WindTre non sono ancora chiari ma a quanto pare il gestore collaborando con Amazon offre ad alcuni utenti la possibilità di ricevere una SIM in omaggio insieme ai loro ordini. La scheda potrà essere attivata entro il 31 luglio e consentirà di procedere con la contestuale attivazione dell’offerta WindTre e-Special 100 che, a un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione della SIM e della tariffa e-Special 100 potranno essere effettuate online, accedendo al sito ufficiale WindTre. Il primo rinnovo sarà offerto gratuitamente dal gestore ma, a partire dal secondo mese, sarà necessario sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo.

I contenuti offerti dalla tariffa WindTre e-Special 100 coincidono con quanto proposto da una delle tariffe attualmente presenti in listino e rivolta a tutti i nuovi clienti. Quindi, nel caso in cui si desideri ottenere una tariffa simile nei contenuti e nel costo, pur non avendo ricevuto la SIM in omaggio, sarà possibile procedere con l’attivazione della All Inclusive XLarge con Easy Pay.