Il volantino Trony ha prezzi veramente molto scontati, grazie ad una campagna promozionale mirata su alcuni modelli in particolare, gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani l’opportunità di spendere molto meno del previsto, o del listino originario.

La limitazione più grande della soluzione corrente, riguarda indiscutibilmente la disponibilità sul territorio nazionale; è bene ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i negozi dislocati in Calabria e Sicilia, non altrove in Italia o sul sito ufficiale.

Alla base della campagna si trova comunque il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la possibilità di rateizzare il pagamento di quanto dovuto all’azienda, solo nel momento in cui però si spenderanno più di 299 euro (e verrà approvata la richiesta).

Trony: tutti gli sconti del volantino

Gli sconti più importanti del volantino Trony passano per la fascia media del mercato della telefonia mobile, non troviamo veri e propri top di gamma in promozione, se non l’Oppo Reno 4 Pro, attualmente disponibile all’acquisto a 629 euro in versione sbrandizzata.

Per il resto sono tutti modelli i cui prezzi di vendita non superano i 449 euro dell’Oppo Reno 4, e sono rappresentati da Oppo Reno 4Z, Wiko Y50, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi 9T, Motorola G10, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A51, Motorola G9 Play, LG K52 o LG K22.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Trony, in modo da avere una visione d’insieme di ciò che vi aspetta nella campagna promozionale dell’azienda, sebbene sia effettivamente limitata a specifici negozi, dovete aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.