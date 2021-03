Il finale della terza stagione di Suburra dovrebbe aver tolto qualsiasi dubbio, eppure sono tanti i fan che invocano una quarta stagione della serie. Malgrado la morte di uno dei due personaggi principali dello show sarebbero in molti a volere il ritorno quantomeno di Spadino. Certo è che, in un’eventuale quarta stagione, l’assenza di un personaggio fondamentale, oltre che di un ottimo attore, come quello di Alessandro Borghi con il suo Aureliano si farebbe sentire.

Comunque il problema è mal posto; la serie TV che raconta la storia di Aureliano e Spadino si può definitivamente considerare conclusa dopo i 24 episodi già rilasciati. Il mondo della parte più losca e malfamata di Roma, insieme ai suoi contatti con il potere, è stato esplorato a tuttotondo. Malgrado ciò i fan di Suburra hanno comunque qualcosa per cui gioire.

Suburra: possibile Spin-Off in arrivo

Malgrado la fine di quello che, a questo punto, potremmo chiamare “filone principale”, Netflix non pare intenzionata ad abbandonare completamente la suburra. Da più parti infatti arrivano voci sulla possibilità che venga prodotto uno Spin-Off. Il tutto nasce da una dichiarazione rilasciata da Ezio Abate, sceneggiatore della serie TV; ecco le sue parole:

“Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno Spin-Off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno Spin-Off. Il problema dello Spin-Off e sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da Spin-Off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magri ci fossero queste opportunità“.