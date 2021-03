Il volantino MediaWorld scommette su tantissimi prodotti dall’hype decisamente importante, mettendo a disposizione i vari sconti e prezzi a tutti gli utenti sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolarmente importanti.

Gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, possono essere completati tranquillamente anche sul sito ufficiale dell’azienda, ma purtroppo si sarà costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa, indistintamente dalla categoria merceologica o dal prodotto effettivamente coinvolto.

MediaWorld: le occasioni del volantino sono assolutamente incredibili

Il volantino MediaWorld è molto interessante anche per gli utenti che vorrebbero acquistare uno smartphone Apple, è infatti possibile pensare di mettere le mani su un iPhone 12 di ultima generazione, con 128GB di memoria integrata, pagandolo solamente 899 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ad un dispositivo Android, senza abbandonare la fascia alta del mercato, potranno decidere di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE, quindi il classico Samsung Galaxy S20 ma con processore Qualcomm Snapdragon 865, pagandolo 599 euro.

Chiaramente il volantino MediaWorld non si limita esclusivamente ai suddetti modelli, sono disponibili anche i Galaxy S21 e tante altre soluzioni intermedie a prezzi decisamente ridottissimi. Il consiglio è di aprire quanto prima le pagine che trovate elencate nell’articolo, in modo da conoscere da vicino ogni singolo sconto che l’azienda ha deciso di attivare per voi.