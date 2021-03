Xiaomi Mi 11 5G fa finalmente il proprio debutto ufficiale in Italia, con una lunghissima serie di promozioni speciali, atte a favorire il più rapido acquisto da parte della community nostrana, strizzando l’occhio anche verso combo decisamente importanti.

I prezzi base de nuovo top di gamma dell’azienda cinese, guardate qui la nostra recensione, partono da 799 euro per la doppia colorazione Midnight Grey e Horizon Blue in configurazione da 8GB/128GB, per salire poi a 899 euro per la variante da 8/256GB.

Le cifre sono elevate, ma se lo acquistate in tempi relativamente brevi potrete anche approfittare di occasioni uniche, scopriamole subito assieme.

Xiaomi Mi 11 5G: le occasioni del momento