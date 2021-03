A quanto pare un’ottima notizia è arrivata per tutti i fan della serie TV The Umbrella Academy, Elliot Page infatti, che interpreta Vanya, tramite il proprio profilo Instagram, ha confermato l’inizio delle riprese dedicate alla terza season della serie TV, non è però l’unica notizia trapelata, vediamo insieme cos’altro è emerso in merito alla nuova stagione.

L’ufficialità da Vanya e il Work in progress

I lavori per la nuova stagione della famosa serie tratta dall’omonimo fumetto “The Umbrella Academy” sono in corso, è questo quanto si è appreso dal post su Instagram dell’attore Elliot Page, il quale ha appunto dichiarato “Oh mio Dio, rieccoci nuovamente qui“, accostando un’immagine che non lascia spazio a dubbi o domande, rivelando però anche un altro piccolo dettaglio.

Come potete ben vedere, nella foto è presente il classico logo di The Umbrella Academy con il numero 3 ad indicare l’arrivo della terza season ma con a bordo posato un piccolo passero, segnale inequivocabile che la misteriosa Sparrow Academy assumerà un ruolo decisamente di spessore in questa terza stagione in arrivo, magari la stessa rilevanza dei protagonisti storici della seria, a cui inevitabilmente daranno non poco filo da torcere.

Il primo incontro con questi soggetti avvenne quando, i fratelli Hargreeves, tornarono da un viaggio nel tempo compito per impedire una nuova apocalisse per poi ritrovarsi faccia a faccia con questi nuovi supereroi che costituiscono questa nuova Sparrow Academy, la quale, leggendo l’elenco dei nuovi attori contenuti nel cast della terza season di The Umbrella Academy, vanterà non pochi elementi alle sue dipendenze.