Xiaomi ha lanciato i primi smartphone della serie Redmi K un paio di anni fa, debuttando con il Redmi K20. Da allora, i Redmi K sono rimasti in Cina, per poi arrivare in altre regioni con altri nomi e alcune modifiche estetiche. Il prossimo potrebbe essere il Redmi K40, che potrebbe arrivare in Europa con il nome di POCO F3.

POCO da tempo cerca di staccarsi da Xiaomi, ma la maggior parte dei suoi dispositivi finora lanciati sono modelli Redmi con un altro nome e qualche modifica estetica e nelle specifiche.

Redmi K40 arriva in Europa, ma con un altro nome

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo POCO F3 sarà sostanzialmente il Redmi K40. Questo non è affatto un evento insolito, dal momento che fino ad ora la stragrande maggioranza dei cellulari POCO erano terminali Redmi con un altro nome, ad eccezione del primo POCO F1 e dell’ultimo POCO X3. In questo modo:

POCO F2 Pro è un Redmi K30 Pro

POCO C3 è un Redmi 9c

POCO M2 , è un Redmi 9 , Redmi 9 Power , Redmi 9 Prime e Redmi 9T

POCO M2 Pro è un Redmi Note 9s e Redmi note 9 Pro

POCO X2 è un Redmi K30

Ci auguriamo, quindi, che il POCO F3 globale finisca per essere molto simile al Redmi K40 che è stato presentato in Cina, con modifiche estetiche e possibili piccoli aggiustamenti di memoria e risoluzione della fotocamera, anche se le modifiche dovrebbero essere minime. Queste sarebbero, quindi, le specifiche del POCO F3: