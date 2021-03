A seguito dell’arrivo della Open Beta 3 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord, ci si chiedeva quanto ancora mancasse affinché il team di sviluppo di OnePlus decidesse di rilasciare la nuova major release di Android per il medio gamma.

Oggi possiamo finalmente confermare, come annunciato sul forum ufficiale, che lo smartphone in questione è finalmente pronto ad abbracciare le tante novità di Android 11 e di OxygenOS 11. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il firmware OxygenOS 11.AC01DA ha un peso pari a 2910 MB e porta con sé un gran numero di novità. Per quanto riguarda il sistema ci sarà ovviamente il passaggio ad Android 11, una nuova interfaccia UI con varie ottimizzazioni per i dettagli e l’ottimizzazione della stabilità delle applicazioni di terze parti. Dal lato Dark Mode è stata aggiunta la scorciatoia per attivare la modalità scura nei Quick Settings e il supporto all’attivazione automatica e alla personalizzazione delle fasce orarie.

Passando alla Galleria, è finalmente stata aggiunta della novità Storia, che crea automaticamente storie settimanali utilizzando foto e video salvate e potremo contare sull’ottimizzazione della velocità di caricamento e miglioramento dell’esperienza visiva dell’anteprima.

In attesa della disponibilità dell’aggiornamento OTA di OxygenOS 11, è già possibile effettuare il download dell’immagine di sistema. È preferibile scaricare manualmente il nuovo update in locale, sul proprio smartphone, in quanto solitamente OnePlus avvia il rilascio degli update a ondate.