Ci sono molti bei film che sono stati fatti sugli scacchi. Ma niente nei film è stato in grado di catturare il gioco da una prospettiva moderna così come “La Regina Degli Scacchi” ha fatto in televisione.

La miniserie di Neflix del 2020 è stata una sceneggiatura di successo per la rete da quando è stata presentata per la prima volta lo scorso 23 ottobre. “The Queen Gambit” racconta la storia della prodigio degli scacchi Beth Harmon attraverso i tumultuosi anni 50 e 60, dall’apprendimento del gioco come ragazza orfana attraverso la sua ascesa in una campionessa di fama mondiale, sconfiggendo la dipendenza da droghe e alcol insieme a diversi grandi maestri lungo la strada.

“La regina degli scacchi” è stato ben accolto dal pubblico e dalla critica per la sua meravigliosa sceneggiatura, la grande recitazione, la regia drammatica e la brillantezza cinematografica. È destinato a vincere i Golden Globe quest’anno, poiché lo spettacolo è nominato per la migliore serie limitata e Anya Taylor-Joy, che interpreta Harmon, ha un cenno del capo per la migliore attrice in una serie limitata.

Per quanto riguarda un rinnovo di stagione non ci sono piani per un sequel, nonostante il successo di “The Queen’s Gambit” per Netflix. Non c’è stato un secondo romanzo di follow-up di Tevis su Harmon e Frank ha anche confermato che la sua storia sullo schermo, per ora, è finita.

