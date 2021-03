Dopo essere trapelato per alcuni mesi, il nuovo lotto di telefoni della serie Find X ha già una data di presentazione. Avremo OPPO Find X3 giovedì prossimo, 11 marzo, alle 11:30 ora locale spagnola.

La serie Find X rappresenta i telefoni con le specifiche più all’avanguardia che andranno in vendita (cioè escludendo prototipi come OPPO X 2021). Mancano quindi una decina di giorni prima di incontrare la nuova fascia alta di OPPO per questo 2021.

La fascia alta di OPPO per il 2021

L’anno scorso, OPPO ci ha presentato OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro all’inizio di marzo, come due terminali con Snapdragon 865, 12 GB di RAM, schermi da 120 Hz e ricarica rapida da 65 W. La principale differenza tra i due modelli era nella fotocamera: 48 + 12 + 13 nel modello standard, 48 + 48 + 13 nel modello Pro. Un anno dopo, speriamo di incontrare almeno due dei loro successori: un OPPO Find X3 e OPPO Find X3 Pro .

I terminali sono trapelati di tanto in tanto nelle ultime settimane, soprattutto il modello Pro. Come previsto in un 2021 di fascia alta, dovrebbe avere Snapdragon 888, uno schermo QHD + 120 Hz da 6,7 ​​pollici e un modulo per le telecamere con un design molto suo, come è trapelato in diverse occasioni. In effetti, questo disegno sembra riferirsi all’immagine inclusa nell’invito.

Di queste fotocamere abbiamo anche alcuni possibili dettagli, come ad esempio che il modello Pro avrebbe una combinazione quadrupla di sensore principale da 50 MP , grandangolo da 50 megapixel, zoom da 13 megapixel e macro da 3 megapixel, con un obiettivo frontale da 32 megapixel.

L’OPPO Find X3 Pro è stato quello trapelato più volte, anche se l’azienda ci parla della “serie OPPO Find X3”, quindi dovremmo averne più di uno. Abbiamo concluso l’anno 2020 con quattro Find X: OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Lite e OPPO Find X2 Neo. Questi ultimi due, come cellulari di fascia medio-alta, sono stati presentati un mese dopo, anche se tutto può succedere. Lasceremo dubbi l’11 marzo.