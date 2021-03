Expert ha recentemente rinnovato la propria gamma di offerte, proponendo al pubblico italiano un volantino che ha davvero dell’incredibile, al suo interno è possibile trovare un elevato quantitativo di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, applicati su prodotti dall’alto profilo.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere completati sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, grazie alla campagna Tecno Convenienza, fino al 7 marzo non si dovrebbero avere problemi di scorte. L’unico handicap di un ordine completato online consiste nell’obbligo di pagamento delle spese di spedizione presso il domicilio, imprescindibile indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Expert: quali sono le migliori offerte del periodo

I prodotti su cui Expert ha voluto puntare maggiormente appartengono alla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui infatti noi abbiamo la possibilità di trovare Xiaomi Mi 10T, in vendita alla modica cifra di 399 euro, passando anche per i più economici Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A15, Realme 7 o anche uno Xiaomi Redmi 9At, i cui prezzi non andranno mai oltre i 299 euro.

Se interessati invece al segmento dei wearable, il consiglio è di puntare l’acquisto di una Xiaomi Mi Band 5, da 34,90 euro, oppure salire verso i vari Amazfit Bip U Pro da 69,90 euro o Huawei Watch GT 2 da 149 euro.

Le altre promozioni del volantino Expert sono raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, che ricordiamo essere valide ovunque in Italia.