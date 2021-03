Gli sconti Batticuore proposti da Unieuro in questi primi giorni del mese di Marzo, fanno letteralmente faville, portando con sé innumerevoli prezzi bassi, applicati sui migliori prodotti in circolazione, tra cui troviamo appunto gli smartphone di ultima generazione.

Risparmiare è molto semplice, basterà recarsi direttamente in uno dei tanti punti vendita dislocati sul territorio, oppure affidarsi al sito ufficiale aziendale, qui sono elencati tutti gli stessi sconti, con possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio a titolo gratuito, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro (anche cumulativi di più dispositivi). Il Tasso Zero è raggiungibile solo ed esclusivamente nel momento in cui vengono superati i 199 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Unieuro: spesa ai minimi termini con tantissimi sconti

Gli sconti messi sul piatto da Unieuro partono da uno smartphone che ha fatto la storia del 2020, stiamo parlando del Samsung Galaxy S20 FE, un terminale da soli 599 euro, con il quale l’utente ha la possibilità di fruire di prestazioni complessivamente eccellenti, data la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865.

Le alternative attualmente disponibili passano per Oppo A72 a 169 euro, Moto G 5G Plus a 199 euro, Asus Zenfone 7 a 499 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Oppo Find X2 Lite a 299 euro, Huawei P Smart 2021 a 189 euro, Oppo A73 a 249 euro, Realme 7 a 229 euro o Oppo Reno 4 a 429 euro.

