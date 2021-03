Le offerte Carrefour portano con sé prezzi veramente scontatissimi, applicati su una miriade di prodotti, con disponibilità effettive in ogni singolo punto vendita sul territorio italiano, senza distinzioni particolari o limitazioni degne di nota.

Risparmiare è facilissimo, l’unica cosa da sapere riguarda la presenza di un numero ristretto di scorte a disposizione, fondamentale conoscenza proprio in relazione alla natura della campagna promozionale, che ricordiamo essere a tutti gli effetti un SottoCosto. Gli acquisti potranno ad ogni modo essere completati fino al 7 marzo, ma solo nei negozi, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Carrefour: occasioni a non finire per tutti gli utenti

Il prodotto su cui Carrefour sembra aver focalizzato maggiormente la propria attenzione, è sicuramente l’Apple iPhone 11, un dispositivo in vendita a 669 euro, e deprezzato come conseguenza della prolungata presenza sul mercato, oltre al recente lancio del nuovo modello. La versione in vendita al suddetto prezzo è da 128GB di memoria interna, completamente sbrandizzata.

Le alternative rappresentate dai dispositivi con sistema operativo Android, passano per gli economici Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche Motorola E7+. Sono tutti prodotti in vendita ad un prezzo che non supera i 219 euro, e che possono comunque garantire discrete prestazioni generali.

Non mancano anche sconti mirati su categorie merceologiche differenti, come i televisori di ultima generazione, o gli elettrodomestici, se volete scoprirle dovete aprire le pagine che trovate elencate qui sotto direttamente nel nostro articolo.