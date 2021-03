Bennet non vuole fermarsi agli utenti che decidono di recarsi in negozio per acquistare beni di prima necessità, ma vuole andare anche oltre e raggiungere coloro che vogliono acquistare tecnologia di alto livello al giusto prezzo finale di vendita.

L’ultimo volantino apre le porte degli sconti ad ognuno di noi, gli acquisti possono essere completati nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, come al solito. Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare esattamente nello stesso punto, ed in versione completamente no brand (salvo indicazione differente).

Bennet: le offerte del volantino hanno tantissimi prezzi bassi

Lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi direttamente da Bennet, è sicuramente l’Apple iPhone 11, un terminale in vendita da poco più di 1 anno, ma caratterizzato ugualmente da prestazioni di elevata caratura, ad un prezzo che al giorno d’oggi non fa più paura quanto in passato, viene richiesto un esborso di 649 euro per il suo acquisto effettivo (nella versione da 128GB).

Le altre occasioni da non perdere inserite all’interno della medesima campagna, sono comunque rappresentate da Xiaomi Redmi Note 9S, in vendita a 159 euro, Samsung Galaxy A21s a 149 euro o Oppo A72 a 169 euro.

Le pagine del volantino bennet sono raccolte per comodità nell’articolo, in modo che possiate godere degli stessi identici sconti ancora prima di decidere di recarvi in negozio per completare la compravendita.