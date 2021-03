I fan di Nintendo Switch possono aspettarsi tre nuovi giochi Pokémon per la console Nintendo. Oltre a due remake di vecchi giochi, arriverá un titolo completamente nuovo chiamato “Pokémon Legends: Arceus“. Il titolo avrá luogo in un mondo di gioco 3D open world e nel primo trailer ricorda “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” con differenze grafiche.

Per catturare i Pokémoni in “Pokémon Legends: Arceus”, dovresti prima incontrarli nel mondo di gioco, consiglia Nintendo. Per catturarli con una Poké Ball, devi colpire il Pokémon con una Poké Ball vuota e per iniziare un combattimento contro i Pokémon selvatici, dovrai lanciare una Poké Ball già piena. Da qui inizia un tipico combattimento “Pokémon” a turni.

Pokémon Arceus arriverá all’inizio del 2022

Secondo Nintendo, il gioco Pokémon sviluppato da Game Freak uscirà per la console Switch all’inizio del 2022. Al contrario, quest’anno dovrebbero uscire sul mercato due remake: i giochi “Pokémon Diamante” e “Pokémon Perla” verranno rilasciati come “Diamante splendente” e “Perla splendente”.

I remake si basano fortemente sui modelli passati e non ci saranno cambiamenti fondamentali allo stile grafico e alle meccaniche di gioco. Nintendo vuole anche lasciare il mondo di gioco sostanzialmente invariato. La più grande attrazione, tuttavia, è probabilmente la possibilità di giocare ai classici “Pokémon” su Switch.

Le edizioni “Sword” e “Shield“, sviluppate di recente per Switch, sono state ben accolte dalla comunità. Con “Pokémon: Let’s Go: Pikachu” e Pokémon: Let’s Go: Eevee “, i fan di” Pokémon “hanno potuto anche giocare a remake dell’edizione gialla su Switch.