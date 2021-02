Oggi, 26 febbraio 2021, la Pokémon Company ha dato vita a una live che in molti fan attendevano perché sarebbe stato mostrato il futuro del franchise. Ci sono stati due annunci importantissimi, uno per un motivo e uno per un altro. Togliendoci di dosso subito il primo, si parla dell’ovvio remake della quarta generazione, Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente.

La gioia dei fan è stata attenta, ma il vero peso massimo della live è un nuovo gioco, Leggende Pokémon: Arceus. Si tratta di un open world con qualche cambiamento al sistema di combattimento, ma ci sono tagli sospetti che non fanno capire appieno la transizione. Quello che è certo è che potremmo assistere a una nuova tipologia di combat, qualcosa che non era mai stato fatto radicalmente finora.

Leggende Pokemon: Arceus

Tutti si aspettavano un gioco come The Legend of Zelda: The Breath of the Wild e forse avremo qualcosa del genere, ma con qualche problema. Il trailer mostrato ha spunti interessanti, ma anche i problemi sono tanti. Per cominciare la qualità tecnica di quello mostrato è pessima con un framerate bassissimo e anche una qualità grafica veramente bassa. La speranza è che si tratta di una versione alpha.

In ogni caso c’è molto hype dietro tutto questo. La storia promette tantissimo soprattutto perché è ambientato in quello che dovrebbe essere il Giappone feudale. Anche il titolo lascia supporre che ci saranno diversi capitolo collegati tra di loro, ancora di più dei precedenti. In ogni caso c’è tempo per conoscere di più su questo capitolo visto che arriverà tra un anno.