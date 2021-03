Molti forse sanno che siamo giunti ormai in dirittura d’arrivo per la sesta stagione di Peaky Blinders, e allo stesso tempo, i fan più accaniti sono a conoscenza del fatto che questa si tratterà senza ombra di dubbio dell’ultima stagione della serie. Non c’è da demordere però, in quanto le buone notizie a riguardo ci sono.

La serie è divenuta estremamente celebre nel corso degli anni, con la sua ambientazione durante le due guerre mondiali dove si racconta di una famiglia e delle sue problematiche di quel tempo. I creatori della serie TV avevano annunciato già parecchio tempo fa la sesta stagione di Peaky Blinders, di fatto la comunicazione è arrivata nel 2019, ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente fatto tardare le riprese.

Peaky Blinders: quando arriveranno le nuove puntate su Netflix?

Per concludere con la notizia “negativa”, lo stesso regista della gloriosa serie, Steven Knight, ha confermato, insieme alla produttrice Caryn Mandabach che “la sesta stagione segna la fine di una storia epica che ha incantato il pubblico da quando ha debuttato nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders sopravvivrà senz’altro.”

Continuando a parlare della serie, ora passiamo alle buone notizie. La storia della serie TV britannica proseguirà certamente su Netflix, ma con un’altra forma. Infatti, nascerà anche un film ispirato alla serie stessa. Quello che è ancora un’incognita è l’uscita ufficiale sulla piattaforma californiana.

Purtroppo, questo non lo possiamo ancora sapere, essendo che la BBC One non ha ancora detto nulla in merito. Inoltre, sembra essere ancora prematuro sapere la programmazione stessa dell’uscita, anche perché il tutto ha subito un lunghissimo stop a causa dell’emergenza sanitaria.