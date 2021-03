Lidl prova a battere gli altri supermercati, specializzati più che altro in beni di prima necessità, lanciando ufficialmente la propria linea di prodotti smart home, e puntando su un rapporto qualità/prezzo, come prassi per il brand, decisamente conveniente.

Con Lidl il risparmio è sempre dietro l’angolo, in questi giorni l’azienda ha lanciato la propria nuova linea, rendendola disponibile in ogni punto vendita in Italia; data la grandissima richiesta da parte del pubblico, le disponibilità potrebbero essere limitate, per questo motivo potreste non trovarne a disposizione quando vi recherete personalmente in negozio (data l’impossibilità di acquistare sul sito ufficiale).

Lidl: le offerte smart home hanno prezzi incredibili

I prodotti dell’intera serie smart home di Lidl sono pienamente compatibili con zigbee, nonché con l’assistente vocale di Google. Grazie a quest’ultima peculiarità sarà possibile collegarli all’applicazione Google Home, e poi controllarli direttamente con la propria voce, o inserirli anche nelle varie routine.

Tutti i dispositivi sono disponibili a prezzi complessivamente interessanti, si parte dai 9,99 euro necessari per l’acquisto di una lampadina RGB smart, quindi dimmerabile a LED, per poi incrementare la richiesta raggiungendo i 27,99 euro di una presa multipla USB, o per finire con veri e propri starter pack comprensivi di più dispositivi, con prezzi a partire da 39,99 euro.

Le possibilità di acquisto sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, nel caso in cui i suddetti abbiano stuzzicato il vostro interesse, potete approfondirne la conoscenza sul sito di Lidl.