Carrefour mette davvero alle strette le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, per l’occasione l’azienda è riuscita a lanciare ottime offerte con alcuni prezzi interessanti applicati sui prodotti di tecnologia generale, o smartphone di ultima generazione.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Gli utenti interessanti saranno costretti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita desiderata, entro e non oltre il 7 marzo, combattendo inoltre con scorte ridotte all’osso, data la natura di SottoCosto.

Carrefour: le offerte sono assolutamente incredibili

I prezzi che Carrefour ha pensato per la propria clientela sono assolutamente interessanti, e molto vari tra di loro. Il top di gamma coinvolto nella campagna è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone che tutti vorrebbero poter acquistare, ma che pochi possono effettivamente raggiungere dato il listino troppo elevato; oggi basteranno 669 euro per l’acquisto per la versione con 128GB di memoria interna.

Gli amanti del sistema operativo Android, invece, potranno accedere a Samsung Galaxy A41, Motorola E7+ o Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti modelli della fascia media del mercato, in vendita a cifre che non vanno oltre i 219 euro di spesa effettivi.

Le altre offerte del volantino Carrefour sono raccolte nel dettaglio nelle pagine che abbiamo inserito per voi direttamente nell’articolo sottoforma di galleria.