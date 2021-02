Era iniziato il 25 gennaio 2021 e terminerà oggi il programma di Vodafone di riconversione delle celle 3G alla rete 4G. Un processo abbastanza breve che sta segnando un addio definitivo alla rete di vecchia generazione. Benvenuta GigaNetwork.

Vodafone dice addio al 3G e dà il benvenuto alla GigaNetwork

Era ormai inevitabile che l’addio alla rete 3G sarebbe arrivato. Il primo operatore a farlo è proprio Vodafone che si sta concentrando su una distribuzione capillare della nuova rete 5G ovvero la sua GigaNetwork. Quest’ultima non è altro che l’evoluzione del 4.5G dell’operatore londinese.

La rete 3G ha mosso i primi passi nell’ormai lontano 2004 e con l’arrivo della rete di quarta generazione era diventata la “tappabuchi” in quelle zone che ancora non erano raggiunte dal 4G. Adesso sarà quest’ultima ad essere utilizzata da Vodafone laddove non dovesse arriva ancora il 5G.

I tecnici di Vodafone hanno già concluso il processo di dismissione della rete 3G in oltre 5 mila comuni. Per gli ultimi dovrebbe aver effettuato il passaggio entro oggi.

Ma cosa cambia per tutti i clienti Vodafone che ad oggi stanno utilizzando ancora uno smartphone di vecchia generazione che si appoggia solo alla rete 3G?

Cosa cambierà senza 3G per tutti i clienti

Questo cambiamento porterà inevitabilmente a dei cambiamenti. Primo fra tutti la velocità di connessione che sarà decisamente maggiore. Molti clienti Vodafone potranno riscontrare un notevole miglioramento, visto che tutte le celle 3G saranno riconvertite per il 4G.

Tuttavia per poter beneficiare di questa operazione occorre avere anche uno smartphone adatto. Coloro che possiedono un telefonino compatibile alle reti 2G e 4G non avranno alcun tipo di problema o limitazione, anzi noteranno un piacevole progresso.

Diversamente invece coloro che ancora possiedono uno smartphone di vecchia generazione che si collega solo alla rete 3G. Purtroppo per loro non sarà più possibile navigare in internet. Quindi dovranno comprarne uno nuovo altrimenti potranno solo effettuare chiamate e ricevere SMS. Tutti i dettagli sul programma di dismissione della rete di vecchia generazione di Vodafone si può trovare a questo link.