I nuovi prodotti smart home di Lidl stanno letteralmente andando a ruba, uno dei brand di discount più economici, ed apprezzati, del nostro paese, ha appena lanciato sul mercato una serie di prodotti in grado di rendere la vostra abitazione smart, ad un prezzo non particolarmente elevato.

L’acquisto, come era facilmente immaginabile, potrebbe risultare più difficile del previsto, poiché sono davvero tantissimi gli utenti che sono corsi letteralmente in negozio per acquistarli, attratti sia dalle funzionalità, ma soprattutto dalla cifra necessaria. Per questo motivo potreste fare fatica a trovarli nei negozi più vicini alla vostra residenza, anche se sono state promesse nuove scorte in tempi relativamente brevi.

Lidl: nuove offerte speciali sui prodotti smart hone

Le caratteristiche principali dei prodotti della serie passano prima di tutto per la compatibilità con zigbee e l’assistente vocale di Google. Gli utenti potranno collegarli all’applicazione Google Home, e controllarli direttamente con la propria voce o inserendoli nelle routine che andranno effettivamente a creare.

Per il corretto funzionamento è necessario l’acquisto di un gateway, o hub, da collegare fisicamente al router di casa (oltre che alla corrente). Questi ha un costo di 24,99 euro, può essere acquistato a parte o integrante nei differenti starter pack disponibili in negozio.

Gli altri prodotti rientrano nelle tipologie più richieste, quindi sarà possibile mettere le mani su lampadine smart RGB da 9,99 euro, oppure anche se prese multiple con connettori USB e controllo tramite applicazione. I dettagli sono raccolti sul sito dell’azienda.