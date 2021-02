Iliad: le offerte della concorrenza si infrangono contro la Flash 70 in 5G

Gli utenti che vogliono cambiare gestore possono valutare tranquillamente una delle offerte di Iliad. Infatti il noto gestore proveniente dalla Francia dispone di una buona scelta di soluzioni direttamente sul suo sito ufficiale. Qui potete trovare il miglior prezzo che può essere congeniale per il vostro utilizzo giornaliero.

La carta vincente per questo gestore è stata quella di lanciare delle promozioni mobili che durassero nel tempo. Non solo queste sono rimaste disponibili fino ad oggi, ma hanno conservato anche gli stessi contenuti degli stessi prezzi. Ora a mettere un po’ di confusione alla concorrenza ci pensa la nuova proposta che poi tanto nuova non è. Ricordate lo scorso mese? Iliad lanciò una promozione valida solo per due settimane con il massimo dei contenuti visti fino a quel momento.

Iliad: la flash 70 torna con tutti i suoi contenuti e con un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre

Iliad questa volta non vuole avere nessuna pietà della concorrenza e lancia in pianta stabile la sua Flash 70. Questa, che risulta essere la migliore offerta del gestore da quando è arrivato in Italia, ora avrà l’obiettivo di dare un colpo decisivo agli altri gestori. Al suo interno ci sono i migliori contenuti proprio come dimostrato sul sito ufficiale.

Gli utenti che la sottoscrivono otterranno ogni mese minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga per la navigazione sul web. Il prezzo dell’offerta corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre, con il 5G che viene offerto gratis da Iliad a tutti gli utenti.