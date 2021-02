Iliad: grande colpo alla concorrenza, la Flash 70 è di nuovo disponibile a 9,99 euro

Tra le principali caratteristiche di Iliad c’è il risparmio ma anche la qualità mista alla quantità. Queste sono tutte opportunità che il gestore concede a chiunque dovesse pensare di sottoscrivere una delle sue promo mobili. Queste sono state sempre disponibili sul sito ufficiale, magari alternandosi in una staffetta di offerte sempre più convenienti.

Iliad è uno dei gestori più seguiti proprio per queste motivazioni, le quali hanno permesso all’azienda di acquisire oltre 7 milioni di utenti. In questo momento infatti è difficile voler cambiare gestore senza valutare le promo di questa realtà, la quale ancora una volta si e messa in mostra. Sul sito ufficiale è disponibile infatti la migliore soluzione che il gestore avesse mai creato, ma questa volta in pianta stabile e senza limiti di tempo.

Iliad: sul sito ufficiale è disponibile di nuovo la Flash 70, la promo che costa solo 9,99 €

Qualche settimana fa si erano consumati gli ultimi minuti di disponibilità di quella Flash 70 che in molti avrebbero voluto sottoscrivere. Si tratta infatti di una promo soggetta a scadenza, la quale non è stata messa a disposizione da Iliad spesso. Questa ora è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo mensile di soli 9,99 € e per sempre.

Ricordiamo che al suo interno sono presenti i migliori contenuti, oltre ad un grande regalo fornito dal gestore. Sottoscrivendo questa offerta si possono ottenere dunque minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare sul web. La connessione 5G è inoltre offerta in regalo da Iliad.