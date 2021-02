Esselunga appare essere decisamente incantevole, con il nuovo volantino l’azienda punta a scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli su prezzi più che convenienti, senza trascurare minimamente le richieste e le esigenze degli utenti.

Spendere poco con Esselunga è sempre possibile, nel periodo corrente è stata attivata una offerta tech, quindi una campagna mirata esclusivamente su un singolo prodotto, fortemente scontato e disponibile all’acquisto solo in negozio. Se sarete interessati all’acquisto, dovete comunque sapere che le scorte sono limitate, di conseguenza dovrete velocizzare la scelta, in quanto potrebbero non essere disponibili unità in negozio.

Esselunga: sconti per tutti nel volantino più speciale

Gli utenti che vorranno effettivamente avvicinarsi al volantino Esselunga, potranno acquistare l’ultimo Mediacom 14 Edge, un prodotto che può essere quasi considerato un ibrido tra un notebook ed un tablet, per le caratteristiche tecniche intrinseche allo stesso.

Scorrendo la scheda tecnica, scopriamo infatti la presenza di un processore Intel Celeron N3350, con soli 64GB di memoria interna e 4GB di RAM, a fianco del quale fa capolino un display IPS LCD da 14 pollici. Tutto si conclude con una batteria da soli 5000mAh, che ne limita sicuramente in parte l’utilizzo in mobilità.

L’aspetto più positivo riguarda il prezzo di vendita, sono difatti necessari solamente 279 euro per il suo acquisto definitivo, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. I dettagli della campagna sono raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, ricordando le limitazioni relative alla disponibilità sul territorio.