CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 a prezzo strepitoso con 30 giga in 4G

Anche CoopVoce si iscrive di diritto al folto elenco dei gestori che da qualche tempo non fanno altro che dominare la scena telefonica italiana. Per quanto concerne appunto la telefonia mobile, questo provider sta riuscendo a tirare fuori dal cilindro tantissime sorprese. Infatti se qualcuno credeva che fosse destinato al baratro come tante altre esperienze virtuali, si sbagliava di grosso. L’azienda è stata in grado di cambiare strategia al fine di migliorare le sue offerte, secondo il pubblico carenti di contenuti.

CoopVoce infatti ad oggi risulta uno dei gestori più scelti in fase di cambio gestore, proprio quando l’utente medio intende risparmiare ma avere allo stesso tempo tutto. Le sue offerte dimostrano di avere queste caratteristiche, proprio come l’ultima lanciato il mese scorso sul sito ufficiale che è ancora disponibile.

CoopVoce: ecco la ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso a soli 8,50 euro al mese

Gli utenti che vogliono un’offerta mobile che soddisfi le esigenze appieno, possono rifarsi alla nuova soluzione del gestore virtuale. Questa è disponibile sul sito ufficiale e allo stesso prezzo visto lo scorso mese di gennaio. Ci sono infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati per navigare in rete in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8,50 € e a sottoscriverla potranno essere anche i già clienti di CoopVoce. Ovviamente l’offerta comprende solo il costo di attivazione e nessun altro prezzo da pagare.