CoopVoce: la TOP 30 costa meno di 10 euro e comprende tutto al suo interno

CoopVoce sta riuscendo in una vera e propria impresa. Ricordiamo infatti che il gestore inizialmente non riusciva a macinare terreno importante per una sua ascesa che potesse comportare quindi un guadagno da questa esperienza. Molti utenti tendevano infatti a non sottoscrivere le sue promozioni mobili, le quali presentavano pochi contenuti almeno secondo quella che era l’opinione pubblica.

Ad oggi CoopVoce ha modificato molti dei suoi aspetti, soprattutto grazie alla nuova strategia che comprende ben altri principi. Se prima si dava più spazio alla qualità e al prezzo, ora ci si concentra molto di più anche sulla quantità dei contenuti. Proprio grazie a questo cambiamento tanti utenti hanno deciso di sottoscrivere una delle sue promo. Sul sito ufficiale proprio oggi è disponibile la migliore soluzione che il provider virtuale ha in organico al momento.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è una delle migliori, costa solo 8,50 euro

CoopVoce ha sul sito ufficiale una delle promo più amate del momento. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 30, promo che al suo interno include il meglio sia dal punto di vista dei contenuti che del prezzo.

Si tratta infatti di un’opportunità molto interessante visto che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e 1000 SMS verso tutti i provider. Inoltre la connessione ad Internet è garantita con 30 giga che ogni mese possono finire nelle mani degli utenti. Il prezzo corrisponde ad una cifra di soli 8,50 € al mese e per sempre senza alcuna rimodulazione futura. La promo è disponibile anche per i già clienti.