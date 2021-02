I prezzi di Carrefour sono ridotti ai minimi termini dall’inizio degli ultimi mesi, gli utenti possono approfittare di un nuovissimo SottoCosto tramite il quale si riusciranno a raggiungere ottimi prodotti di tecnologia generale, e legati alla telefonia mobile, con scadenza fissata al 7 marzo 2021.

Il problema principale quando ci avviciniamo ad una campagna di questo tipo, riguarda sicuramente le disponibilità in negozio, sono a tutti gli effetti strettamente limitate, quindi potrebbero terminare prima del previsto, e non venire rifornite in corso d’opera. Se interessati ad un prodotto in particolare, se ne consiglia l’acquisto quasi immediato.

Carrefour: quali sono le migliori occasioni per risparmiare

I prodotti su cui Carrefour ha voluto maggiormente focalizzare la propria attenzione, partono da un buon Apple iPhone 11, uno smartphone reso disponibile sul mercato nel corso del 2020, e caratterizzato a tutti gli effetti da prestazioni generalmente in linea con le aspettative, a 669 euro.

Le proposte legate invece al mondo Android, si riducono verso la fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, quindi passeranno per Samsung Galaxy A41 a 179 euro, ma anche Xiaomi Redmi Note 9 Pro, oppure un Motorola E7+, tutti in vendita a meno di 219 euro.

Occasioni interessanti sono disponibili anche per elettrodomestici o televisori in generale, per comodità vi abbiamo riassunto le pagine del volantino Carrefour legate alla tecnologia, direttamente qui sotto, ma non dimenticate che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, non online.