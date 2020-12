Il colosso di Cupertino potrebbe accogliere il nuovo anno con il lancio di un nuovo dispositivo che sta già facendo parlare di se. Nei primi mesi del 2021, a quanto pare, potrebbe procedere con la presentazione di una nuova versione dei suoi Apple AirPods. Stando alle indiscrezioni più recenti, infatti, il colosso potrebbe fissare il lancio dei suoi Apple AirPods 3 nel mese di marzo 2021.

Apple AirPods 3: il lancio dei nuovi auricolari potrebbe avvenire nel mese di marzo 2021!

Alcune notizie riguardo gli Apple AirPods 3 sono già emerse nelle scorse settimane facendo riferimento a quello che potrebbe essere il design scelto dal colosso e ad alcune probabili caratteristiche tecniche. Adesso, LeaksApplePro tramite un Tweet avanza delle ipotesi in merito al lancio degli auricolari. Stando a quanto riportato, dunque, il colosso di Cupertino potrebbe procedere con la presentazione nel mese di marzo 2021.

Gli Apple AirPods 3 dovrebbero essere esteticamente simili ai già noti Apple AirPods Pro ma lo stelo dovrebbe essere decisamente più corto. In merito alle specifiche tecniche che li caratterizzeranno le informazioni sono ancora scarse ma sembra che ancora una volta Apple abbia deciso di non introdurre la cancellazione attiva del rumore. La tecnologia, dunque, continuerà ad essere esclusiva dei modelli Pro.

Soltanto la presentazione degli auricolari da parte del colosso potrà confermare l’affidabilità di quanto fino ad ora emerso in rete. Le informazioni trapelate, infatti, riguardano indiscrezioni che potrebbero essere smentite da Apple tramite il lancio. Le presunte caratteristiche così come il periodo di lancio non sono quindi da intendere come certe.