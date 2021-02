La piattaforma di e-commerce più famosa al mondo, Amazon, ha recentemente deciso di proporre, a tutti i propri utenti, un’interessante promozione che riguarda proprio i giochi in scatola.

Quest’ultimi sono stati molto ambiti durante l’ultimo anno, sicuramente la pandemia da coronavirus che ci ha costretti in casa ha influito moltissimo. Andiamo ora a scoprire insieme la promozione di cui vi abbiamo accennato.

Amazon: promozione giochi in scatola, prendi 3 paghi 2

Fino al 3 marzo 2021, Amazon consentirà di acquistare 3 giochi e di pagarne solo 2. La promozione è disponibile su un vastissimo catalogo di giochi di carte, giochi in scatola e puzzle. Per poter approfittare della promozione basterà mettere nel carrello 3 giochi presenti nel catalogo dell’offerta. Al momento del check-out, in caso di idoneità alla promozione, Amazon applicherà automaticamente lo sconto detraendo il prezzo dell’oggetto meno costoso dal totale dell’ordine.

Tra i giochi più popolari presenti troviamo svariate versioni del Monopoly, Gioco dell’Oca o il gioco di carte Uno. Ricordiamo che la promo è valida solo per gli oggetti presenti nel catalogo stilato da Amazon. I prodotti saranno disponibili fino alla data finale della promozione salvo anticipato esaurimento scorte. Per scoprire tutti i prodotti disponibili nella “lista”, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale della piattaforma.

Vi ricordo che il mese di marzo sta per iniziare e, come ogni mese, il colosso presenterà tantissimi nuovi contenuti per la propria piattaforma di contenuti in streaming Prime Video, disponibile per tutti i clienti abbonati al servizio omonimo. Se ancora non lo avete provato, potete richiedere una prova gratuita sul sito ufficiale della piattaforma. Cosa aspettate?.