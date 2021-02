Molti utenti utilizzano alcune chat abbandonate di amici o gruppi in cui non c’è nessuno per comporre promemoria. C’è un modo per creare una chat con te stesso per evitare di disturbare gli altri utenti.

Passaggi per creare una chat con te stesso su WhatsApp

Inserisci un browser (Chrome, Firefox, Explorer o altro) sul tuo cellulare o computer. Scrivi quanto segue nella barra degli indirizzi “wa.me//”. Dopo le barre devi aggiungere +51 (nel caso sia un numero dal Perù) e poi devi aggiungere il tuo numero di telefono. Quando premi “Invio” ti verrà chiesto di scaricare WhatsApp o di accedere a WhatsApp Web. Il collegamento ti porterà direttamente a una chat con te stesso. Invia messaggi, foto o altri file che desideri salvare per dopo in questa chat.

Ricorda che nel caso in cui sei entrato in WhatsApp Web devi disconnetterti tramite il tuo cellulare. Evita di lasciare il tuo account attivo su un computer che non ti appartiene.

WhatsApp: cosa significa questo codice binario che mi è arrivato

Whatsapp è cambiato molto dal suo lancio, queste sono alcune nuove funzionalità dell’applicazione: ad esempio, ora è possibile effettuare chiamate tramite il web e persino cambiare lo sfondo delle conversazioni con il colore desiderato. Tuttavia, tutto il divertimento può essere perso se ricevi un codice binario. Ma cos’è quello? Qui te lo spieghiamo.

Se hai ricevuto un messaggio di testo da un amico o uno sconosciuto da Whatsapp con codici davvero strani e indecifrabili, dovresti essere vigile e non aprire la conversazione. Molti usano codici binari per fare scherzi ai loro amici; tuttavia, questa è diventata una pratica pericolosa per coloro che desiderano danneggiare altre persone o utenti.