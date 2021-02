Arrivano fin troppo spesso sui nostri telefoni di casa o smartphone le chiamate dei call center. Di fatto, le suddette non sono per niente gradite ai consumatori di tutta Italia, essendo che spesso potrebbero avere un secondo fine. Sembrano infatti giornalieri i tentativi di truffe ai danni degli utenti, e le vittime delle telefonate sono spesso coloro che hanno come compagnia telefonica TIM, WindTre e Vodafone.

Col tempo le truffe stanno aumentando a dismisura, e cadere nelle loro trappole ben organizzate può essere molto facile. Tuttavia, fortunatamente, ci sono dei metodi efficaci per evitare tutto ciò. Scopriamo di seguito cosa fare in queste spiacevoli situazioni.

Truffe Call Center: come evitare i tentativi subdoli degli operatori

La truffa viene attuata in maniera molto semplice, infatti, affinché la stessa possa andare a buon fine, a loro basta un semplice “sì” da parte nostra. In questo modo, con un “assenso rubato“, la loro trappola ha funzionato efficacemente.

Ciò accade perché tramite una risposta affermativa, vi metteranno in condizione di essere incastrati solamente con la registrazione della vostra voce. Non è difficile evitare questo tipo di truffe, infatti bisognerà prestare maggiore attenzione ed essere svegli a non acconsentire o dissentire eventuali domande che ci vengono poste.

In più, anche la Polizia Postale sembra essersi mobilitata, cercando di estendere l’allarme sul tutto il territorio. Non devono essere per nessun motivo trascurare le chiamate di cui vi stiamo parlando, anche perché questi tipi di operatori sono disposti davvero a tutto pur di portare qualche soldo extra a casa.