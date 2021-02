TIM è operativa nel mercato della telefonia mobile con una serie di novità in queste settimane conclusive dell’inverno. Il provider italiano vuole essere un polo d’attrazione verso i clienti che desiderano cambiare operatore ed attivare una promozione con costi bassi. Per l’occasione, in aggiunta ad una sua oramai classica ricaricabile, TIM presenta la nuova iniziativa Gold Pro.

La TIM Gold Pro è una delle classiche iniziative dedicate a chi sottoscrivere una nuova SIM. Gli utenti che si servono di questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti cui si aggiungono 70 Giga per navigare in internet con l’ausilio della rete 4G e 4,5G. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro al mese.

Se la Gold Pro rappresenta una novità nel panorama della telefonia mobile, la conferma è rappresentata dalla Steel Pro. La ricaricabile in questo caso prevede un pacchetto con 50 Giga per navigare sotto rete 4G e 4,5G più minuti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto in questo caso ogni trenta giorni è di 6,99 euro. Al costo mensile, sia per questa promozione che la Gold Pro, i clienti dovranno aggiungere 10 euro come costo una tantum per il rilascio della SIM.

Ricordiamo che condizione determinante per l’attivazione delle suddette promozioni è òa portabilità del numero da altro operatore in TIM. I clienti Vodafone, WindTre, Iliad e di altri operatori low cost potranno richiedere il passaggio al provider italiano in uno degli store ufficiali di TIM sul territorio.