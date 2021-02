Si avvicina l’appuntamento con il 71° Festival di Sanremo, che quest’anno si terrà dal 2 al 6 Marzo 2021 come sempre al Teatro Ariston. Ovviamente il pubblico non sarà presente in sala per via delle restrizioni imposte dal Covid.

I telespettatori avranno la possibilità di partecipare al televoto con alcuni operatori di rete fissa e di rete mobile, sia per i Campioni in gara che per le Nuove Proposte. Scopriamo insieme i numeri da chiamare.

Festiva di Sanremo: come votare il vostro preferito

Il Festival di Sanremo 2021 prevede una competizione articolata in 5 serate, in cui si alterneranno le 26 canzoni inedite interpretate da 26 artisti della sezione dei Campioni, insieme alle 8 canzoni interpretate dagli 8 artisti della sezione delle Nuove Proposte. Per entrambe le competizioni canore, gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza tramite le numerazioni 894001 e 4754751 attraverso il meccanismo del televoto.

Quest’ultimo è offerto dalla RAI per i clienti maggiorenni di alcuni operatori nazionali di rete fissa e mobile, contribuendo a decidere chi sarà il vincitore finale dei Campioni e delle Nuove Proposte. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice, abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione, tramite SMS da numero mobile o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da telefono fisso.

Per la telefonia mobile, il numero da utilizzare sarà 4754751, raggiungibile tramite SMS dalle utenze mobili di TIM, Vodafone, WINDTRE (con SIM a marchio WINDTRE, Wind e 3 Italia), Iliad, PosteMobile, CoopVoce e ho. Mobile. Per ogni SMS con voto valido verrà addebitato l’importo di 0,50 euro IVA inclusa per SMS inviati da TIM, PosteMobile, CoopVoce e Iliad, mentre di 0,51 euro IVA inclusa per SMS inviati da utenze WINDTRE, Vodafone e ho. Mobile.