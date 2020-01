Quest’anno, come ben saprete, si terrà la 70° edizione del Festival di Sanremo, dal 4 all’8 febbraio 2020. Per il quarto anno consecutivo l’operatore Tim si è confermato unico sponsor dell’evento.

A renderlo noto è stato l’operatore telefonico attraverso un comunicato stampa diramato ieri, 14 gennaio 2020 a seguito della conferenza di presentazione del programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim sponsor unico per il 4° anno consecutivo al Festival di Sanremo

Come anticipato precedentemente, l’operatore Tim è per il quarto anno consecutivo sponsor unico del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà a Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. L’operatore sarà tra i protagonisti della settantesima edizione dell’evento canoro, con il presentatore Amadeus. Il presentatore in questione è ormai da un mese il nuovo testimonial di Tim insieme alla ballerina jazz Ksenia Parkhatskaya.

Quest’ultimi sono stati i protagonisti prima dello spot natalizio in cui venivano offerti Giga Illimitati su Tim Party e adesso con l’attuale spot in onda da qualche giorno, che riguarda la rete fissa. Sul palco di Sanremo tornerà anche il premio TimMusic, come da tradizione. Si tratta della piattaforma musicale con milioni di brani a disposizione degli utenti iscritti.

Il premio sarà consegnato all’artista della canzone più ascoltata in streaming, durante la settimana del Festival. All’interno del comunicato, l’operatore ha sottolineato che la tradizione del Festival incontra nuovamente “l’innovazione tecnologica di TIM, che nelle ultime tre edizioni ha dato vita ad una serie di eventi nell’evento“. L’operatore anche quest’anno sarà presente con una serie di attività tra cui quelle della Tim Data Room, la unit che analizza i dati digital provenienti dalla rete.