Soltanto due giorni fa il noto produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il suoi nuovi top di gamma a marchio Redmi. Nonostante questo, sembra che molto presto li vedremo arrivare in veste ufficiale anche presso altri mercati. Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, infatti, la versione globale del Redmi K40 5G potrebbe arrivare a breve con il nome di Poco F3.

Redmi K40 5G potrebbe arrivare a breve come Poco F3

Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone a marchio Poco è stato certificato dall’ente IMDA ((Infocomm Media Development Authority) con il numero di modello M2012K11AG. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio quest’ultimo potrebbe essere la versione globale di uno dei nuovi smartphone top di gamma del sub-brand di Xiaomi, ovvero il Redmi K40 5G. Il terminale, nello specifico, dovrebbe approdare ufficialmente presso altri mercati al di fuori della Cina con il nome di Poco F3 o Poco F3 Pro.

Ovviamente per il momento non vi è nulla di certo. Tuttavia, questa ipotesi è piuttosto attendibile, dato che già in passato l’azienda Xiaomi ha portato i suoi smartphone presentati in Cina presso altri mercati con il marchio Poco. Staremo a vedere se sarà così anche questa volta. Nel frattempo, di seguito vi ricordiamo alcune delle caratteristiche del Redmi K40 5G.