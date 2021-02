In queste ultime ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Luca, il nuovo film di animazione della Pixar in collaborazione con Disney. La pellicola è ambientata in Italia e più precisamente in Liguria e racconta la storia di due fratelli, Luca e Alberto. Entrambi sono molto legati e soprattutto sono legati da un segreto.

Pubblicato il primo trailer del nuovo film di animazione Luca

L’ultimo film realizzato dalla Pixar in collaborazione con Disney si chiama Luca ed è ambientato nel nostro paese. A dirigerlo troviamo Enrico Casarosa, noto regista italiano che ha già diretto alcuni cortometraggi, come La Luna, e ha anche collaborato alla realizzazione di altri film di animazione come Coco, Up e Cars. Dalla sua infanzia, Casarosa ha preso ispirazione per la location e per la tematica dell’amicizia dato che, come già accennato, i due protagonisti si trovano in una città della Liguria e sono molto legati.

Il regista italiano Casarosa ha così dichiarato: “Luca è una storia profondamente personale per me, non solo poiché ambientata nei posti in cui sono cresciuto ma, soprattutto perché al centro del film vi è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso tracciano il percorso di ciò che vogliamo diventare da grandi, ed è in quei legami il fulcro del racconto”.

Vi ricordiamo che questo nuovo film di animazione è atteso ufficialmente nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti per il prossimo 18 giugno. Al momento, non ci sono invece notizie riguardanti la data del suo arrivo in Italia. In attesa della sua uscita anche nel nostro paese, vi lasciamo qui in basso il link del primo trailer ufficiale.