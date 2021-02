Ci sono una serie di novità molto interessanti per gli utenti di Iliad in questa prima parte di 2021. Il gestore francese che tra qualche mese festeggerà il suo terzo anno di attività nel nostro paese stupisce i suoi abbonati con il lancio della sperimentazione del 5G e con l’arrivo delle prime tariffe per la telefonia fissa. Proprio su quest’ultimo fronte si concentrano le ultime indiscrezioni.

Iliad: entro la prossima estate già possibili le offerte low cost con Fibra ottica

Iliad ha finalmente ufficializzato quelli che sino a qualche mese fa erano semplici rumors. Il provider francese a breve sarà operativo anche nel settore della Fibra Ottica. Proprio come già accaduto con la telefonia mobile, le tariffe dedicate alle comunicazioni domestiche dovrebbero essere caratterizzate da costi da ribasso e consumi elevati.

Una prima operabilità di Iliad sarà garantita grazie alla partnership con Open Fiber. L’operatore proprio nelle scorse settimane ha concluso i primi colloqui con ’ente di CDP ed Enel. Iliad dovrebbe quindi seguire una strada già inaugurata da altri operatori come WindTre o Fastweb che hanno scelto di affidarsi proprio ad Open Fiber per la distribuzione delle loro reti internet.

Ulteriore step in avanti è stata l’autorizzazione all’operabilità da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico. Iliad, una volta completato questo passo formale, potrebbe a breve effettuare l’annuncio ufficiale per le offerte Fibra ottica.

Le tempistiche non dovrebbero essere quindi molto lunghe. Stando alle prime analisi di esperti ed addetti ai lavori è possibile attendersi novità già entro l’inizio dell’estate.