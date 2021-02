Per Huawei il mercato degli smartphone è diventato un inferno, non off limits, ma comunque una guerra. Ci vorranno anni per riuscire a tornare sulla cresta dell’onda, se mai ci riusciranno. Nel frattempo invece il colosso cerca via alternative per fare profitto ed espandersi e tra i tanti progetti ce n’è uno che riguarda le vetture elettriche.

Secondo un nuovo rapporto Huawei starebbe pianificato proprio questo, lanciare una serie di auto elettriche. Apparentemente non si tratta neanche di una strada da iniziare visto che qualche passo è già stato effettuato anche se non si sa se si tratta della direzione giusta.

Huawei avrebbe già iniziato a creare dei bozzetti per l’interno dei veicoli e si è messa anche a parlare con potenziali fornitori. Attualmente questo è l’ostacolo più grande visto che è proprio il taglio da parte di altre compagnie ad aver causato l’affossamento della parte smartphone

Huawei e auto elettriche: una nuova moda?

Non sarebbe il primo produttore di smartphone a interessarsi a questo genere di mercato. Apple sembra molto avanti con la progettazione di un auto con il proprio marchio e recentemente si è parlato anche di una possibile auto elettrica by Xiaomi. Sarà interessante vedere quali di questi progetti diventeranno realtà.

Nel frattempo, poco dopo l’uscita di questo rapporto, un portavoce di Huawei ha rilasciato una dichiarazione: “Huawei non è una casa automobilistica. Tuttavia, attraverso l’ICT, miriamo a essere una realtà orientata alle novità anche in campo automobilistico e fornitori componenti, consentendo agli OEM di automobili di costruire veicoli migliori.”