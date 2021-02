Euronics è solita essere in grado di lanciare ottime campagne promozionali, sebbene limitate entro una ristretta cerchia di punti vendita; la soluzione corrente va letteralmente controcorrente, proponendosi come valida alternativa in ogni singolo negozio sul territorio.

Gli acquisti, se direttamente interessati ai prodotti in questione, potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, ma in questo caso sarà richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna direttamente a domicilio. Il Tasso Zero è alla portata di tutti coloro che spenderanno almeno 199 euro, e saranno in grado di fornire le giuste garanzie alla finanziaria.

Euronics: le offerte hanno prezzi veramente incredibili

Con il volantino Euronics non si scherza, gli utenti possono pensare di acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 FE di ultima generazione, spendendo cifre inferiori rispetto ai listini, più precisamente saranno necessari circa 629 euro per l’acquisto definitivo in versione completamente sbrandizzata.

Coloro che invece vorranno acquistare un dispositivo più economico, potranno richiedere lo Xiaomi Mi 10T, questi è un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in vendita a 399 euro, e con il quale si possono raggiungere prestazioni complessivamente invitanti, sebbene si abbia un display da 6,67 pollici ed un processore non performante al 100%.

Tutti gli sconti del volantino Euronics sono raccolti nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto, ricordate che gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, non solo nei vari negozi in Italia.