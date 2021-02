DAZN: le partite di questo sabato e della domenica in esclusiva, l'elenco

Il fine settimana risulterà pieno di eventi sportivi soprattuto per quanto riguarda il calcio. Ovviamente le piattaforme a pagamento saranno protagoniste, esattamente come nel caso di DAZN.

La nota azienda infatti sarà in grado di offrire una vasta programmazione durante questi due giorni. Ricordiamo a tutti che per usufruire di tutte le partite in esclusiva da parte del noto colosso della pay TV in live streaming bisogna semplicemente sottoscrivere l’abbonamento da 9,99 € al mese. Questo non implica alcun tipo di vincolo futuro e può essere disdetta in qualsiasi momento.

DAZN: ecco tutte le partite che potrete vedere in esclusiva durante questi due giorni

sabato 27 febbraio, ore 13: Bordeaux – Metz , Ligue 1 Uber Eats

sabato 27 febbraio, ore 14: Pordenone – Ascoli, Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Cosenza – Chievo , Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Cremonese – Frosinone, Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Pisa – LR Vicenza , Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Pescara – Lecce, Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Spal – Reggina , Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 14: Eibar – Huesca, LaLiga Santander

sabato 27 febbraio, ore 15:15: Soyaux – Lione , Division 1 Féminine

sabato 27 febbraio, ore 16: Monza – Cittadella, Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 16:15: Siviglia – Barcellona , LaLiga Santander

sabato 27 febbraio, ore 17: Digione – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats

sabato 27 febbraio, ore 18: Virtus Entella – Brescia , Serie BKT

sabato 27 febbraio, ore 18:30: Alaves – Osasuna, LaLiga Santander

, LaLiga Santander sabato 27 febbraio, ore 20:45: Hellas Verona – Juventus , Serie A TIM

sabato 27 febbraio, ore 21: Getafe – Valencia, LaLiga Santander

, LaLiga Santander domenica 28 febbraio, ore 12:30: Sampdoria – Atalanta , Serie A TIM

, Serie A TIM domenica 28 febbraio, ore 13: Monaco – Brest, Ligue 1 Uber Eats

domenica 28 febbraio, ore 14: Celta Vigo – Valladolid , LaLiga Santander

, LaLiga Santander domenica 28 febbraio, ore 14:30: PSV – Ajax, Eredivisie

domenica 28 febbraio, ore 15: Crotone – Cagliari , Serie A TIM

, Serie A TIM domenica 28 febbraio, ore 16:15: Cadice – Betis, LaLiga Santander

domenica 28 febbraio, ore 16:45: AZ Alkmaar – Feyenoord , Eredivisie

domenica 28 febbraio, ore 17:05: Lille – Strasburgo, Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats domenica 28 febbraio, ore 18:30: Granada – Elche, LaLiga Santander